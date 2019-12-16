Öğretim görevlisi, park kavgasında kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı

Konya'da üniversite hocası Dr. Fevzi Altan Göksu (42), otomobilini park ederken Ayşe Yılmaz'la (35) tartıştı. Döve döve genç kadının kaburgalarını kırdı. Tutuklandı. Konya'da üniversite hocası Dr. Fevzi Altan Göksu (42), otomobilini park ederken Ayşe Yılmaz'la (35) tartıştı. Döve döve genç kadının kaburgalarını kırdı. Tutuklandı.
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