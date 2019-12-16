ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışması, önceki akşam da milyonları ekran başına topladı. Programın son bölümünde yarışan Harun Çıtlak ise yaptığı açıklamalarla izleyenlerin beğenisini kazandı. 125 bin TL'lik soruya kadar çıkan Çıtlak, 60 bin TL kazandı. 6 yaşından beri doktor olmak istediğini belirten genç, "Baban hasta oluyor, yakının hasta oluyor doktor iyileştiriyor. Demek ki bu insanlar, çok önemli bir iş yapıyor ki bütün herkes onlara gidiyor. Ben bu düşüncelerle hep doktor olmak istemiştim. Doğu görevine gidersem mutsuz olmam. Çünkü orası da vatan toprağı. Burası da vatan toprağı. Bu ülkenin vatandaşına hizmet ettikten sonra Kars da Kars'tır. Hakkari de Hakkari'dir. İstanbul da İstanbul'dur" diye konuştu.
Sosyal medya kullanıcıları örnek genç için şu yorumları yaptı:
Allah yolunu açık etsin Harun...
Cidden ülkenin böyle gençlere çok ihtiyacı var.
Tebrikler. Besmeleyle başlayıp, şükür ile yarışmayı bitirdin.
İlminle, bilginle, edebinle, imanınla bizlere umut ve örnek oldun Doktor Harun.
Bütün ailemin gözlerini doldurdun, sen çok yaşa sevgili Harun...
20 yaşındaki genç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor.
Sosyal medya kullanıcıları örnek genç için şu yorumları yaptı:
Allah yolunu açık etsin Harun...
Cidden ülkenin böyle gençlere çok ihtiyacı var.
Tebrikler. Besmeleyle başlayıp, şükür ile yarışmayı bitirdin.
İlminle, bilginle, edebinle, imanınla bizlere umut ve örnek oldun Doktor Harun.
Bütün ailemin gözlerini doldurdun, sen çok yaşa sevgili Harun...
20 yaşındaki genç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor.
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