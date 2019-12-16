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'ta bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutuldu

Özel hastanede yapılan ihmal pes dedirtti. Olay 'ta meydana geldi. Yunus- Ebru Yönder çocuğu, 2 Nisan 2018'de doğdu. 'Mustafa' ismi verilen bebek, bazı sağlık sorunları yaşadı. Bir süre sonra taburcu edildi. Çocuğun huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Yönder'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Ailesi soluğu savcılıkta aldı. Suç duyurusunda bulundu.

10 santimlik ihmal
Özel hastanede yapılan ihmal pes dedirtti. Olay 'ta meydana geldi. Yunus- Ebru Yönder çocuğu, 2 Nisan 2018'de doğdu. 'Mustafa' ismi verilen bebek, bazı sağlık sorunları yaşadı. Bir süre sonra taburcu edildi. Çocuğun huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Yönder'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Ailesi soluğu savcılıkta aldı. Suç duyurusunda bulundu.

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