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Çok 'Güzel' hareket! Yamaca 50 yuva açtırdı...

'nin Başkanı , örnek bir davranışa imza attı... Sokak hayvanlarının üşümemesi için dağı oydurarak 50 tane yuva yaptırdı.

Çok 'Güzel' hareket!
Niğde'nin Başkanı , örnek bir davranışa imza attı... Sokak hayvanlarının üşümemesi için dağı oydurarak 50 tane yuva yaptırdı. Çalışmaları yakından takip eden eden Güzel, dağı oyup yuva yapma fikrinin nasıl geliştiğini anlattı:

Kızlarımla beraber akşamları özellikle karın çok yağdığı zamanlarda buraya gelip ekmek atıyordum. Gece geldiğimde ufak yavruların soğuktan titrediklerini görmüştüm. Şimdi yatacak yerleri var. Mama veriyoruz. İtfaiyemiz de her gün su bırakıyor. Elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz.



Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.



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