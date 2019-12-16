Bugünkü
Takvim

5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından güneşle birlikte çam ağaçlarının diplerinde ortaya çıkan mantarları toplamak için vatandaşlar akın etti. 5 saatte 3-4 kilo mantar toplayabilen vatandaşlar, kilosunu 50 TL'den satıyorlar.

Man't'a'l'
Antalya'da yağmur yağdı. Vatandaşlar güneşle ortaya çıkan mantarları topladı. Kilosunu 50 TL'ye sattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri