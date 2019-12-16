5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde yağmurun ardından güneşle birlikte çam ağaçlarının diplerinde ortaya çıkan mantarları toplamak için vatandaşlar akın etti. 5 saatte 3-4 kilo mantar toplayabilen vatandaşlar, kilosunu 50 TL'den satıyorlar.
Antalya'da yağmur yağdı. Vatandaşlar güneşle ortaya çıkan mantarları topladı. Kilosunu 50 TL'ye sattı.
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