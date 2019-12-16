3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi

Ankara'da yaşayan ve henüz üç buçuk yaşında olan minik Deniz Eymen, kendi kendine İngilizce konuşmayı öğrendi. Eymen’in inşaat işçisi babası ve ev hanımı annesi bu durum karşısında oldukça şaşkın olduklarını ifade etti.
Ankara'da minik Deniz Eymen Özkök, kendi kendine çalışıp İngilizce öğrendi. Herkesi şaşkına çevirdi.
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