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Yusuf’tan kötü haber

Bursa'da 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlıktan dolayı iki yıldır tedavi görüyordu. Kalp nakli yapılan çocuk dün yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yusuf’tan kötü haber
Bursa'da 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlıktan dolayı iki yıldır tedavi görüyordu. Kalp nakli yapılan çocuk dün yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi.

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