Yusuf’tan kötü haber Bursa'da 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlıktan dolayı iki yıldır tedavi görüyordu. Kalp nakli yapılan çocuk dün yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'da 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlıktan dolayı iki yıldır tedavi görüyordu. Kalp nakli yapılan çocuk dün yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. TÜM MANŞETLER