Yusuf’tan kötü haber

Bursa'da 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlıktan dolayı iki yıldır tedavi görüyordu. Kalp nakli yapılan çocuk dün yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Bursa'da 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlıktan dolayı iki yıldır tedavi görüyordu. Kalp nakli yapılan çocuk dün yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.