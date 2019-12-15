Törende teklif! Çorumlu Anıl Cafer Aralık (26), bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreninde kız arkadaşı Bilay Çınar'a sürpriz yaptı. Evlilik teklifini kabul eden Çınar, gözyaşlarını tutamadı.

Çorumlu Anıl Cafer Aralık (26), bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreninde kız arkadaşı Bilay Çınar'a sürpriz yaptı. Evlilik teklifini kabul eden Çınar, gözyaşlarını tutamadı. TÜM MANŞETLER