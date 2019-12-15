Soba öldürdü

Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen R.Ç. (13) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde bulunan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırşehir'desobadan sızankarbonmonoksitgazındanzehirlenenR.Ç. (13) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde bulunan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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