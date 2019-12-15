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Şarkıcı Aslı Demirer'in evliliği 14 ay sürdü

İstanbul Sarıyer'de geçen yıl evlenen şarkıcı Aslı Demirer ile aranjör Aytaç Özgümüş'ün evliliği 14 ayda bitti. Düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift, fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.

14 ay sürdü
İstanbul Sarıyer'de geçen yıl evlenen şarkıcı Aslı Demirer ile aranjör Aytaç Özgümüş'ün evliliği 14 ayda bitti. Düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift, fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme nafaka ve tazminat talebinde bulunmayan çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.


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