Ne yaptın Ayşegül Antalya'da erkek arkadaşıyla görüştüğü için ailesi tarafından cep telefonu alınan Ayşegül Çelik (13), bunalıma girdi. Okulda 3. kattan atlayıp hayatına son verdi.

Antalya'da erkek arkadaşıyla görüştüğü için ailesi tarafından cep telefonu alınan Ayşegül Çelik (13), bunalıma girdi. Okulda 3. kattan atlayıp hayatına son verdi. TÜM MANŞETLER