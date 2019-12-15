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Ne yaptın Ayşegül

Antalya'da erkek arkadaşıyla görüştüğü için ailesi tarafından cep telefonu alınan Ayşegül Çelik (13), bunalıma girdi. Okulda 3. kattan atlayıp hayatına son verdi.

Ne yaptın Ayşegül
Antalya'da erkek arkadaşıyla görüştüğü için ailesi tarafından cep telefonu alınan Ayşegül Çelik (13), bunalıma girdi. Okulda 3. kattan atlayıp hayatına son verdi.

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