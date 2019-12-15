Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

kazası bir aileyi dağıttı. Olay dün Kırşehir'de yaşandı.(39) yönetimindeki yolcu otobüsü,'in (51) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüile çocukları(19) ve(18) hayatını kaybetti,Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, evlerinde kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kars'ta ise trenin çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi öldü.