Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Trafik kazası bir aileyi dağıttı. Olay dün Kırşehir'de yaşandı. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki yolcu otobüsü, Hacı Salih Çiçek'in (51) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Çiçek ile çocukları Yasin Çiçek (19) ve Seda Çiçek (18) hayatını kaybetti, Merve Nur Çiçek (14) ise ağır yaralandı. Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, evlerinde kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kars'ta ise trenin çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi öldü.
Hacı Salih Çiçek ölürken, kızı Nur Çiçek ağır yaralandı.
Hacı Salih Çiçek ölürken, kızı Nur Çiçek ağır yaralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.