Elena Polyakova yeniden evlenecek Dünyayı koşan çift olarak anılan ultra maratoncular Alper Dalkılıç ve Elena Polyakova geçen ay anlaşmalı olarak boşandı. Çok sayıda ödül sahibi olan çiftten Elena Polyakova boşanmanın hemen akabinde yeniden evlenmek için 300 günlük bekleme süresi olan iddet müddetinin kaldırılması için dava açtı.

Dünyayı koşan çift olarak anılan ultra maratoncular Alper Dalkılıç ve Elena Polyakova geçen ay anlaşmalı olarak boşandı. Çok sayıda ödül sahibi olan çiftten Elena Polyakova boşanmanın hemen akabinde yeniden evlenmek için 300 günlük bekleme süresi olan iddet müddetinin kaldırılması için dava açtı.







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