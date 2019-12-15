Dövdüğü kadını yola attı! Bursa’da bir sürücü, dövdüğü kadını otomobilden attı. Arkasına bakmadan gaza basıp kaçtı. Otomobilden atılan kadın bir süre kendine gelemedi. Polis şüphelinin peşine düştü.

Darp edilen kadın, araçtan atıldı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Otomobilin içindeki Ayşe A. (26) ile sürücü Berk K. arasında tartışma çıktı. Şehir magandası, kadını araçtan attı. Diğer sürücülerinin dikkati sayesinde son anda ezilmekten kurtulan Ayşe A. bir süre yol ortasında hareketsiz bir şekilde yattı. Daha sonra ağlamaya başlayan kadın "O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?" diye bağırdı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis şüphelinin peşine düştü.

