BitlisTanıtım Günleri dolayısıyla Antalya'dan Bursa'ya giden Mehmet Ali Yalçın, deve, at ve eşeklerle Bursalılar'ı gezdiriyor. Çarşamba Pazarı'na develerini indiren Yalçın, bir turu 20 liraya attırıyor. İlk kez deve gören Bursalılar ise hayvanları yakından inceleyip, bol bol fotoğraf çektiriyor.
İLK KEZ GÖRDÜLER
Bursa sokaklarına develer indi. Vatandaşlar fotoğraf çekti.
İLK KEZ GÖRDÜLER
Bursa sokaklarına develer indi. Vatandaşlar fotoğraf çekti.
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