Bugünkü
Takvim

Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor.

Sahibinden kelepir
İstanbul'da Airbus A340 tipi uçak, internetten satışa çıkarıldı.
Sahibi 600 bin lira fiyat yazdı. Pazarlık veya takas yok...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAtatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri