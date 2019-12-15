Atatürk Havalimanı’nda sahibinden satılık yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan Airbus A340 tipi uçak, sahibi tarafından internette 600 bin liradan satışa çıkarıldı. İlanda, uçağın restorana çevrilebileceği, cafe, otel veya ev olarak da kullanılabileceği bilgisi yer alıyor.

İstanbul'da Airbus A340 tipi uçak, internetten satışa çıkarıldı.

Sahibi 600 bin lira fiyat yazdı. Pazarlık veya takas yok... TÜM MANŞETLER