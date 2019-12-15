Ah be Eren Tekirdağ'da dün meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16) ile Mesut Ö.'nün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada kaskının başından çıktığı öne sürülen Konukçu, ağır yaralandı.

T ekirdağ'da dün meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16) ile Mesut Ö.'nün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada kaskının başından çıktığı öne sürülen Konukçu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın, Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.