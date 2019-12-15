Ah be Eren

Tekirdağ'da dün meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16) ile Mesut Ö.'nün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada kaskının başından çıktığı öne sürülen Konukçu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adamın, Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.
- Yaşam
- 15.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.