Bugünkü
Takvim

Acısını hafifletti

Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından hazırlanan iddianame, genç kızın ailesinin acısını hafifletti.

Acısını hafifletti
Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından hazırlanan iddianame, genç kızın ailesinin acısını hafifletti. Mustafa Cankel "En ağır cezayı versinler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAcısını hafifletti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri