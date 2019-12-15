Acısını hafifletti Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından hazırlanan iddianame, genç kızın ailesinin acısını hafifletti.

Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından hazırlanan iddianame, genç kızın ailesinin acısını hafifletti. Mustafa Cankel "En ağır cezayı versinler" dedi.