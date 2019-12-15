Isparta'da Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürme suçlarından hazırlanan iddianame, genç kızın ailesinin acısını hafifletti. Mustafa Cankel "En ağır cezayı versinler" dedi.
- Yaşam
- 15.12.2019
- Gazete
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