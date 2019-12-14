Trabzon Ortahisar'da cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. yapılan şikayetler üzerine yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler, dilenci kadına para cezası kesti.
- Yaşam
- 14.12.2019
- Gazete
Dilenci bank
Trabzon Ortahisar'da cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. yapılan şikayetler üzerine yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler, dilenci kadına para cezası kesti.
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