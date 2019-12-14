Dilenci bank Trabzon Ortahisar'da cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. yapılan şikayetler üzerine yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler, dilenci kadına para cezası kesti.

Trabzon Ortahisar'da cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. yapılan şikayetler üzerine yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler, dilenci kadına para cezası kesti. TÜM MANŞETLER