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Dilenci bank

Trabzon Ortahisar'da cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. yapılan şikayetler üzerine yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler, dilenci kadına para cezası kesti.

Dilenci bank
Trabzon Ortahisar'da cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. yapılan şikayetler üzerine yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler, dilenci kadına para cezası kesti.

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