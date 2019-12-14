Besle kargayı öde cezayı

İstanbul'da yaşayan Sebahat Arkan, evinin bahçesinde birini yaralı halde bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemeye çalıştı. Apartman yöneticisinin yaşlı kadını şikayet etmesi üzerine bin 294 lira para cezası kesildi. Şişli'de Sebahat Arkan, iki kargayı eve aldı. Komşuları ayaklandı. Tarım Bakanlığı da bin 294 lira ceza uyguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.