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Besle kargayı öde cezayı

'da yaşayan , evinin bahçesinde birini yaralı halde bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemeye çalıştı. Apartman yöneticisinin yaşlı kadını şikayet etmesi üzerine bin 294 lira para cezası kesildi.

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