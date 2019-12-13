Öfkeli koca, otomobilini yaktı. Olay dün Samsun'da yaşandı. Çocuk kreşi işleten Muharrem K. (40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan Hatun K. (35) şiddetli geçimsizlik yaşadı. Muharrem K., eşinin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Kadın ise karşı çıktı. Sinirlerine hakim olamayan adam, aracı benzinle ateş verdi. Cep telefonu ile çektiği video ve fotoğrafı whatsapp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı. Hurda yığınına dönen otomobili gören kadın gözyaşlarını tutamadı. Hatun K., "Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Otomobilin alev alev yandığını gören Hatun K. gözyaşlarını tutamadı.
Otomobilin alev alev yandığını gören Hatun K. gözyaşlarını tutamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.