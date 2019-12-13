Yedi haftadır devreden Süper Loto, sahibini buldu. 6 sihirli numarayı bilen İstanbul Beşiktaş'tan 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 93 lira, 4 bilenler 160 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak.



NELER ALINIR?

1 milyon liradan 26 adet rezidans dairesi



500 bin liradan 26 adet lüks otomobil



14 bin adet Cumhuriyet altını



1 milyon liradan 26 adet lüks spor yat



