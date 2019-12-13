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'da 26 milyon ’a

Yedi haftadır devreden , sahibini buldu. 6 sihirli numarayı bilen 'tan 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 93 lira, 4 bilenler 160 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak.

26 milyon Beşiktaş’a

Yedi haftadır devreden , sahibini buldu. 6 sihirli numarayı bilen 'tan 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 93 lira, 4 bilenler 160 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak.

NELER ALINIR?
1 milyon liradan 26 adet rezidans dairesi

500 bin liradan 26 adet lüks otomobil

14 bin adet Cumhuriyet altını

1 milyon liradan 26 adet lüks spor yat

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