Yedi haftadır devreden Süper Loto, sahibini buldu. 6 sihirli numarayı bilen İstanbul Beşiktaş'tan 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 93 lira, 4 bilenler 160 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak.
NELER ALINIR?
1 milyon liradan 26 adet rezidans dairesi
500 bin liradan 26 adet lüks otomobil
14 bin adet Cumhuriyet altını
1 milyon liradan 26 adet lüks spor yat
- Yaşam
- 13.12.2019
- Gazete
Süper Loto'da 26 milyon Beşiktaş’a
Yedi haftadır devreden Süper Loto, sahibini buldu. 6 sihirli numarayı bilen İstanbul Beşiktaş'tan 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 93 lira, 4 bilenler 160 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak.
Yedi haftadır devreden Süper Loto, sahibini buldu. 6 sihirli numarayı bilen İstanbul Beşiktaş'tan 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 93 lira, 4 bilenler 160 lira, 3 bilenler ise 14 lira alacak.
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