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'de lüks rezidansta vahşi cinayet: Cesedi iki gün bavulda sakladı

'de Abdülselam G, lüks rezidansta sevgilisi ’yü parke taşıyla katletti. Bavula koyduğu cesedini ise 2 gün boyunca balkonda sakladı.

Bir bavul vahşet
İstanbul 'de dün akşam, bir vahşet ortaya çıktı. Olay Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yapan evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), iddiaya göre 10 yıllık sevgilisi Didem Mengü'yle (30) tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine genç adam, kadının saçını tuttu. Parke taşıyla vurarak Mengü'yü duvara ve yere çarptı. Korku dolu anlar yaşayan kadın, aldığı darbelerle yere yığıldı.



Mengü, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil, bununla da kalmadı. Kadının cesedini bavula koydu. Ardından 2 gün boyunca banyoya sakladı.

CANİ CEZAEVİNE KONULDU
Cani G, olaydan sonra kaçtı. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı, daha sonra polise giderek olayı itiraf etti. Bunun üzerine emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ise şahsın ifadesi doğrultusunda rezidansa giderek şok manzarayla karşılaştı. Abdüsselam G, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.



PİŞMANMIŞ!
Katil G., "Ona eşimle ayrılma noktasına geldiğimi söyledim. Bana hakaret içeren kelimeler ile karşılık verince parke taşıyla vurdum. Daha sonra öldüğünü fark ettim. Yaptığımdan şimdi çok pişmanım" dedi.



29 yaşındaki 'nün yakınları ölümüyle sinir krizleri geçirdi.

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