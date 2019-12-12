Yok böyle acı! Oğlunun ölümüne 3 ay dayanabildi...

Zonguldak'ta 19 Eylül'de babası Cevat Yıldız'a verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren Tayfun Yıldız'ın ardından bu kez de babası vefat etti. Yaşlı adamın ölümü ailesinde büyük üzüntü oluştururken babanın son dileği oğlunun yanına defnedilmekti. Baba Yıldız, oğlunun yanına defnedildi. Öte yandan baba Yıldız, oğlunun cenaze namazını evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.
Yıldız'ın diğer oğlu Cemal Yıldız gözyaşlarını tutamadı.
Tayfun Yıldız
Yıldız'ın diğer oğlu Cemal Yıldız gözyaşlarını tutamadı.
Tayfun Yıldız
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