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Yok böyle acı! Oğlunun ölümüne 3 ay dayanabildi...

'ta 'de babası 'a verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren 'ın ardından bu kez de babası vefat etti.

Yok böyle acı!
Zonguldak'ta 'de babası Cevat Yıldız'a verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren Tayfun Yıldız'ın ardından bu kez de babası vefat etti. Yaşlı adamın ölümü ailesinde büyük üzüntü oluştururken babanın son dileği oğlunun yanına defnedilmekti. Baba Yıldız, oğlunun yanına defnedildi. Öte yandan baba Yıldız, oğlunun cenaze namazını evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.



Yıldız'ın diğer oğlu gözyaşlarını tutamadı.


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