Bartın'da, şiddet gördüğü dini nikahlı eşi Recai Bozkurt'u terk eden Sevgi Ö., çocuğunu da alıp Bolu'da ailesinin yanına döndü. Eşini geri döndürmek isteyen Bozkurt, olumsuz yanıt alınca önceki gün otomobille kadını takip etti. Pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Karanlıkta şans eseri mermilerin isabet etmediği genç kadın, ölümden döndü. Şüpheli ise kaçtı. Sevgi Ö., "Gel konuşalım. Ben de sana güvenmiyorum ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Oturacağız, konuşacağız" diyerek, şüpheliyi olay yerine dönmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna edemeyince de "Sen ne yapmak istiyorsun. Öldürmek istiyorsan öldür. Ne yapmak istiyorsun. Beni bu şekilde kazanamazsın. Gel konuşalım diyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.
Silahlı saldırı sonucu ölümden dönen genç kadın uzun süre kendine gelemedi.
Recai Bozkurt, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Silahlı saldırı sonucu ölümden dönen genç kadın uzun süre kendine gelemedi.
Recai Bozkurt, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
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