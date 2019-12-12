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'da 1.2 milyon lira ’a

6 bilen  Sur'dan 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 275 lira, 4 bilenler 73 lira, 3 bilenler ise 11 lira 15 kuruş ikramiye alacak.

1.2 milyon lira Diyarbakır’a
6 bilen Sur'dan 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 275 lira, 4 bilenler 73 lira, 3 bilenler ise 11 lira 15 kuruş ikramiye alacak.

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