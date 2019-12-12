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Pes artık! Hamile sevgilisini arkadaşına dövdürdü

Adapazarı'nda 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Genç kadının ayrıldığı sevgilisi K.'nın arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL verip, bebeği düşürene kadar kadını dövmesini isteği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pes artık
Adapazarı'nda 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Genç kadının ayrıldığı sevgilisi Taner Oktay K.'nın arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL verip, bebeği düşürene kadar kadını dövmesini isteği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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