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Oğlunu savunmak için hakimliği bırakıp avukat olan Aynur ilk kez konuştu

, suça karışan oğlunu savunmak için cübbesini çıkardı. başladı. İlk kez dün duruşmaya çıktı: Çok eleştiri aldım. Ama evladımı savunmaya gururla devam edeceğim. verilmedikçe her vatandaş masumdur. Bunu herkese hatırlatırım!

Vay anasını!
, suça karışan oğlunu savunmak için cübbesini çıkardı. başladı.

İlk kez dün duruşmaya çıktı: Çok eleştiri aldım. Ama evladımı savunmaya gururla devam edeceğim. verilmedikçe her vatandaş masumdur. Bunu herkese hatırlatırım!



Görkem Göçmen, Bakırköy'de yayaların üzerine araç sürmüştü.

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