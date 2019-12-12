Hakim Aynur Göçmen, suça karışan oğlunu savunmak için cübbesini çıkardı. Avukatlığa başladı.
İlk kez dün duruşmaya çıktı: Çok eleştiri aldım. Ama evladımı savunmaya gururla devam edeceğim. Hüküm verilmedikçe her vatandaş masumdur. Bunu herkese hatırlatırım!
Görkem Göçmen, Bakırköy'de yayaların üzerine araç sürmüştü.
İlk kez dün duruşmaya çıktı: Çok eleştiri aldım. Ama evladımı savunmaya gururla devam edeceğim. Hüküm verilmedikçe her vatandaş masumdur. Bunu herkese hatırlatırım!
Görkem Göçmen, Bakırköy'de yayaların üzerine araç sürmüştü.
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