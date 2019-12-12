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'de 'den getirilen kaçak 23 ton ciğer yakalandı

'de, ithalatı yasak olması nedeni ile 'tavuk kırıntısı' olarak gösterilerek 'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri ele geçirildi. Kaçakçılık ve ekipleri, aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Ciğerleri yandı!
Mersin'de, ithalatı yasak olması nedeni ile 'tavuk kırıntısı' olarak gösterilerek 'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri ele geçirildi. Kaçakçılık ve ekipleri, aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette 3 gün süren sorgulamanın ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çin'den getirilen ciğerlerin lezzetli olduğu iddia edildi.

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