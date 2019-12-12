Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubaydan akılalmaz ifadeler! "İtekleyince dolaba çarptı"

Burdur'da Gül Efe, 5 Aralık'ta astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. Öfkeli adam, genç kadını feci şekilde dövdü. Fenalaşan Gül Efe, hastaneye kaldırıldı. Dün ise hayata gözlerini yumdu.
Şüpheli ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "İtekleyince bitişikteki dolaba çarptı. Kendisine vurmadım" dedi.
Şüpheli ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "İtekleyince bitişikteki dolaba çarptı. Kendisine vurmadım" dedi.
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