Bugünkü
Takvim

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubaydan akılalmaz ifadeler! "İtekleyince dolaba çarptı"

'da , 5 Aralık'ta astsubay eşi ile tartıştı. Öfkeli adam, genç kadını feci şekilde dövdü. Fenalaşan Gül Efe, hastaneye kaldırıldı. Dün ise hayata gözlerini yumdu. Şüpheli ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "İtekleyince bitişikteki dolaba çarptı. Kendisine vurmadım" dedi.

Dolaba çarptı!
Burdur'da Gül Efe, 5 Aralık'ta astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. Öfkeli adam, genç kadını feci şekilde dövdü. Fenalaşan Gül Efe, hastaneye kaldırıldı. Dün ise hayata gözlerini yumdu.



Şüpheli ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "İtekleyince bitişikteki dolaba çarptı. Kendisine vurmadım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubaydan akılalmaz ifadeler! "İtekleyince dolaba çarptı"
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri