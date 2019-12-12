Bursa İnegöl'de elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yusuf Çelik (42), kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden tesadüfen geçen Çelik'in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığı öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
Defalarca çevredekilere eşinin durumunu soran kadına, kimse kocasının öldüğünü söyleyemedi.
Defalarca çevredekilere eşinin durumunu soran kadına, kimse kocasının öldüğünü söyleyemedi.
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