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'da acı tesadüf! Kalabalığı fark edince bakmaya gitti, gözyaşlarına boğuldu

İnegöl'de elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yusuf Çelik (42), kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden tesadüfen geçen Çelik'in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığı öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çevredekilere eşinin durumunu soran kadına, kimse kocasının öldüğünü söyleyemedi.

Acı tesadüf
Bursa İnegöl'de elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yusuf Çelik (42), kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden tesadüfen geçen Çelik'in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığı öğrenince gözyaşlarına boğuldu.




Defalarca çevredekilere eşinin durumunu soran kadına, kimse kocasının öldüğünü söyleyemedi.

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