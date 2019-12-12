İnegöl'de elektrikli bisikletiyle seyir halinde olankamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Defalarca çevredekilere eşinin durumunu soran kadına, kimse kocasının öldüğünü söyleyemedi.