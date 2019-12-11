Adana Seyhan'daj bir otelde kalan Derya Tayşan'ın (24) odasına dün kat temizlik görevlileri girdi. Kadını yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Tayşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, Tayşan'ın sır ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Polis, Tayşan'ın sır ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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