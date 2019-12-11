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Yer: ... Genç kadın otel odasında ölü bulundu

 Seyhan'daj bir otelde kalan 'ın (24) odasına dün kat temizlik görevlileri girdi. Kadını yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Tayşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Tayşan'ın sır ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Derya’ya ne oldu
Adana Seyhan'daj bir otelde kalan Derya Tayşan'ın (24) odasına dün kat temizlik görevlileri girdi. Kadını yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Tayşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis, Tayşan'ın sır ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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