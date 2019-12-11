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Oğlu için doğum günü partisi düzenledi, kocası tarafından öldürüldü

'da , oğlu için partisi düzenledi. Astsubay eşi 'den dayak yedi. Beyin kanaması geçirdi. 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cani koca tutuklanıp hapse gönderildi.

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