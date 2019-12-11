Marmara’da 4.6’lık korku

Balıkesir Altieylül'de dün gece saat 23:14'te, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Birçok artçının yaşandığı deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'dan da hissedildi. Korkuya kapılan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Sarsıntıda can veya mal kaybı yaşanmadı.
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