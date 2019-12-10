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Tavuklu pilav öldürdü

İzmit'te üniversiteli , tavuklu pilavdan zehirlendi. Bir süre sonra hayatını kaybetti. Doktor C.K, suçlamayı reddetti: Serum takıp gönderdim. Krizi geçirmiş. Ne suçum var!

Tavuklu pilav öldürdü
İzmit'te üniversiteli , tavuklu pilavdan zehirlendi. Bir süre sonra hayatını kaybetti. Doktor C.K, suçlamayı reddetti: Serum takıp gönderdim. Krizi geçirmiş. Ne suçum var!

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