Tavuklu pilav öldürdü

İzmit'te üniversiteli Hayrettin Ömeroğlu, tavuklu pilavdan zehirlendi. Bir süre sonra hayatını kaybetti. Doktor C.K, suçlamayı reddetti: Serum takıp gönderdim. Krizi geçirmiş. Ne suçum var! İzmit'te üniversiteli Hayrettin Ömeroğlu, tavuklu pilavdan zehirlendi. Bir süre sonra hayatını kaybetti. Doktor C.K, suçlamayı reddetti: Serum takıp gönderdim. Krizi geçirmiş. Ne suçum var!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.