Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı
Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.
Adana'da insan yüzlü sapan balığı ağa takıldı. Uzmanlar uyardı: Koruyalım.
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