Yumruk boşanma sebebi Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasının göğsüne yumruk atan kadını kusurlu buldu. Mahkeme, bu nedenle erkenin davasının reddi kararını doğru bulmadı.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasının göğsüne yumruk atan kadını kusurlu buldu. Mahkeme, bu nedenle erkenin davasının reddi kararını doğru bulmadı. TÜM MANŞETLER