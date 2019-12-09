Yumruk boşanma sebebi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasının göğsüne yumruk atan kadını kusurlu buldu. Mahkeme, bu nedenle erkenin davasının reddi kararını doğru bulmadı.
Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay2. Hukuk Dairesi, kocasının göğsüne yumruk atan kadını kusurlu buldu. Mahkeme, bu nedenle erkenin davasının reddi kararını doğru bulmadı.
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