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Yumruk boşanma sebebi

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasının göğsüne yumruk atan kadını kusurlu buldu. Mahkeme, bu nedenle erkenin davasının reddi kararını doğru bulmadı.

Yumruk boşanma sebebi
Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasının göğsüne yumruk atan kadını kusurlu buldu. Mahkeme, bu nedenle erkenin davasının reddi kararını doğru bulmadı.

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