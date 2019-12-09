Memleketlerini güvenlik kamerasından izleyerek hasret gideriyor Kırşehir Kaman'a bağlı İsahocalı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş-çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu. Köy sakinlerinden Mehmet Dede, "Köyümüzde kameranın olması çok iyi. Avrupa'da olanlar ve şehir dışında olanlar istedikleri zaman köyü izleyebiliyor. Emniyet açısından da güzel oluyor çok memnunuz" diye konuştu...

K ırşehir Kaman'a bağlı İsahocalı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş-çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu. Köy sakinlerinden Mehmet Dede, "Köyümüzde kameranın olması çok iyi. Avrupa'da olanlar ve şehir dışında olanlar istedikleri zaman köyü izleyebiliyor. Emniyet açısından da güzel oluyor çok memnunuz" diye konuştu...











Kaman'a bağlı İsahocalı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş-çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu. Köy sakinlerinden, "Köyümüzde kameranın olması çok iyi. Avrupa'da olanlar ve şehir dışında olanlar istedikleri zaman köyü izleyebiliyor. Emniyet açısından da güzel oluyor çok memnunuz" diye konuştu... TÜM MANŞETLER