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Kamyonla Mersin’e getirilen köpekler, Alanya'ya geri gönderildi

Antalya'nın Alanya ilçesinden kamyona yüklenen ve Mersin'de muhtelif bölgelerde bırakılmak amacıyla yola çıkarılan 70 köpek, hem jandarma ekiplerinin hem de belediyenin çabaları ile geri gönderildi.

Kaçak göçmenler!
Antalya'nın Alanya ilçesinden kamyona yüklenen ve Mersin'de muhtelif bölgelerde bırakılmak amacıyla yola çıkarılan 70 köpek, hem jandarma ekiplerinin hem de belediyenin çabaları ile geri gönderildi. İhbar sonucu kontrolü yapılan kamyonun kasasında çıkan köpekler, kimlik kartı ile küpeleri olmadığından geri gönderildi. Sürücü, soruları cevapsız bıraktı.

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