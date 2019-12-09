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Kamyon terörü! 'da kamyonun altında kalan minik Aylin'in sağ ayağı kesildi

'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 'e (9), çarpan harfiyat kamyonu kızın ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Aylin'in annesi Handan Dağdeviren, kaza yerinde kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Abdullah Karataş, gözaltına alındı.

Kamyon terörü
Muğla'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 'e (9), çarpan harfiyat kamyonu kızın ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Aylin'in annesi Handan Dağdeviren, kaza yerinde kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Abdullah Karataş, gözaltına alındı.



Aylin Dağdeviren

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