Muğla'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e (9), çarpan harfiyat kamyonu kızın ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Aylin'in annesi Handan Dağdeviren, kaza yerinde kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Abdullah Karataş, gözaltına alındı.
Aylin Dağdeviren
Aylin Dağdeviren
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