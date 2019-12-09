Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi. Olay Antalya'da meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şerife Yaka'ya ait evde yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürdü. Ev ise küle döndü. Gözyaşlarına boğulan Yaka, "Bile bile yakıyorlar. 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var" diye isyan etti. Kadının 10 yaşlarındaki gözü yaşlı kızını da arkadaşları sarılarak teselli etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçük kızı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Alevlere teslim olan ev küle döndü. Kullanılamaz hale geldi.
Küçük kızı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Alevlere teslim olan ev küle döndü. Kullanılamaz hale geldi.
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