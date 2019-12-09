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’da genç kadının evi kundaklandı, çocukları gözyaşlarını tutamadı

Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi. Olay 'da meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan 'ya ait evde yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürdü. Ev ise küle döndü. Gözyaşlarına boğulan Yaka, "Bile bile yakıyorlar. 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var" diye isyan etti. Kadının 10 yaşlarındaki gözü yaşlı kızını da arkadaşları sarılarak teselli etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yandı yürek!
Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi. Olay 'da meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şerife Yaka'ya ait evde yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürdü. Ev ise küle döndü. Gözyaşlarına boğulan Yaka, "Bile bile yakıyorlar. 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var" diye isyan etti. Kadının 10 yaşlarındaki gözü yaşlı kızını da arkadaşları sarılarak teselli etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Küçük kızı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.


Alevlere teslim olan ev küle döndü. Kullanılamaz hale geldi.

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