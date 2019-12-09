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  • 09.12.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 16:51

9 Aralık son , , , , İYİ Parti nedir? ?

Son anket sonuçları oldukça merak ediliyordu. , ve Metropoll anket şirketleri son anket sonuçlarını açıkladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin, Hürriyet gazetesinde köşesine taşıdığı anketlerde, ve 'nin oy oranlarının 24 Haziran seçimlerine benzerlik gösterdiği vurgulandı. AK Parti ile MHP'nin ezici bir şekilde üstünlüğünün görüldüğü iki ankette de İyi Parti'nin, ilk seçimde baraj altı kalıyor olması da dikkat çekici. Araştırma sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın önemi dikkat çekiyor. İşte AK Parti, MHP, , , İYİ Parti ve detaylar

Son anket sonuçları açıklandı! Hangi parti önde?

KONDA, GENAR ve METROPOLL partilerin son oy oranlarına ilişkin yaptıkları anketin sonucu ortaya çıktı. Anketin sonucunu gazeteci Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. Kararsızların oranının yüzde 33 olduğuna dikkat çeken Selvi, bunun anketler için yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu sonuçlara göre kararsızların seçimlerin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor. Selvi'nin aktardığı KONDA'nın anket sonucuna göre, yüzde 33 olan kararsızlar dağıtıldığında, AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP yüzde 13.6, MHP yüzde 12.9, İYİ Parti 9, diğer ise 1.4 çıkıyor. Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir.

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