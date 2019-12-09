KONDA, GENAR ve METROPOLL partilerin son oy oranlarına ilişkin yaptıkları anketin sonucu ortaya çıktı. Anketin sonucunu gazeteci Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. Kararsızların oranının yüzde 33 olduğuna dikkat çeken Selvi, bunun anketler için yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu sonuçlara göre kararsızların seçimlerin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor. Selvi'nin aktardığı KONDA'nın anket sonucuna göre, yüzde 33 olan kararsızlar dağıtıldığında, AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP yüzde 13.6, MHP yüzde 12.9, İYİ Parti 9, diğer ise 1.4 çıkıyor. Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ