Tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, tarihi Roma Hamamı'nı dış etkenlere karşı korumak için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi. Tarihi yapının da içinde bulunduğu arsanın sahiplerinin, özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle açtığı dava sonrası belediye, tazminata mahkum edildi.

Antalya'da belediye, tarihi Roma hamamını korumaya aldı. Köylüler dava açtı. Belediye, 7 milyon lira cezaya çarptırıldı. TÜM MANŞETLER