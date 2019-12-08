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Tarihi hamamı korumak için etrafını çitle çeviren belediye 7 milyon tazminat ödeyecek

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, tarihi Roma Hamamı'nı dış etkenlere karşı korumak için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi. Tarihi yapının da içinde bulunduğu arsanın sahiplerinin, özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle açtığı dava sonrası belediye, tazminata mahkum edildi.

Hamam cezası
Antalya'da belediye, tarihi Roma hamamını korumaya aldı. Köylüler dava açtı. Belediye, 7 milyon lira cezaya çarptırıldı.

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