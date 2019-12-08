Sinop'ta Hamsi şenliği

Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde hamsi şenliği düzenledi. Şenliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. Kısa sürede bir ton balığı bitiren öğrenciler ve vatandaşlar, Karadeniz'in hamsi sevgisini gösterdi...
- Yaşam
- 08.12.2019
- Gazete
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