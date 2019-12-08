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Sinop'ta Hamsi şenliği

Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde hamsi şenliği düzenledi. Şenliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. Kısa sürede bir ton balığı bitiren öğrenciler ve vatandaşlar, Karadeniz'in hamsi sevgisini gösterdi...

Hamsi şenliği
Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde hamsi şenliği düzenledi. Şenliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. Kısa sürede bir ton balığı bitiren öğrenciler ve vatandaşlar, Karadeniz'in hamsi sevgisini gösterdi...

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