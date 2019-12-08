Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti Silivri'de evinde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlbey Yılmaz'ın daha önce öğretmenlik yaptığı ardından Silivri'de bir okulda memur olarak görevini sürdürdüğü, 1 ay önce de yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

İ stanbul Silivri'de İlbey Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evinden kimyasal kokular gelmesi üzerine polise bildirdi. Çilingirle eve giren ekipler, vücudunda çürükler bulunan Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Evdeki ne olduğu tespit edilemeyen madde ise incelenmeye başladı. Yılmaz'ın öğretmen olduğu ancak yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle memur olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. TÜM MANŞETLER