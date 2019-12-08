Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de İlbey Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evinden kimyasal kokular gelmesi üzerine polise bildirdi. Çilingirle eve giren ekipler, vücudunda çürükler bulunan Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Evdeki ne olduğu tespit edilemeyen madde ise incelenmeye başladı. Yılmaz'ın öğretmen olduğu ancak yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle memur olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.
- Yaşam
- 08.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.