Bugünkü
Takvim

Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

Silivri'de evinde baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlbey Yılmaz'ın daha önce öğretmenlik yaptığı ardından Silivri'de bir okulda memur olarak görevini sürdürdüğü, 1 ay önce de yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

Kimyasal facia
İstanbul Silivri'de İlbey Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evinden kimyasal kokular gelmesi üzerine polise bildirdi. Çilingirle eve giren ekipler, vücudunda çürükler bulunan Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Evdeki ne olduğu tespit edilemeyen madde ise incelenmeye başladı. Yılmaz'ın öğretmen olduğu ancak yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle memur olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSilivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri