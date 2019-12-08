Sayısal Loto'da 2 talihliye 1.6’şar milyon Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Bağcılar ve İzmir'in Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350 lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 736 lira, 4 bilenler 81 lira, 3 bilenler 11 lira 85 kuruş ikramiye alacak.



2 kişi,kazandı. 5 bilenler, 4 bilenler3 bilenlerikramiye alacak. TÜM MANŞETLER