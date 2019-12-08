Bir baba hayatının en zor görevini yaptı. Olay çarşamba günü Kütahya'da yaşandı. Mustafa Koç'un kullandığı otomobil, direğe çarptı. Muhammed Harman, Semih Aslan ve Mustafa Deniz öldü. Harman'ın belediye işçisi olarak çalışan babası Enver Harman, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldı. Bir süre sonra isimleri öğrendi. "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti. Sürücü Koç ise tutuklandı. Acılı baba şunları söyledi: "Oğlumun ismini duyunca yıkıldım, dünyam yıkıldı. Bir ara cenaze aracının sürücüsü Hüseyin ağabey de, 'Gel Enver, şu cenazelere yardım et arabaya taşıyalım' dedi. Kalbim arıyordu gitmedim. Eğer gitseymişim, kendi oğlumun cenazesini poşete koyacakmışım."
Muhammed Harman'ın ölümü sevenlerini üzdü.
Baba Enver Harman büyük üzüntü yaşadı.
Muhammed Harman'ın ölümü sevenlerini üzdü.
Baba Enver Harman büyük üzüntü yaşadı.
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