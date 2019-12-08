Natalia'nın kedilerini zehirlediler

Rus uyruklu Natalia Tsyura, bir firmada çalışan eşi ile birlikte 6 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'da bir siteye yerleşti. Bu süre içinde yaşadığı villada sokak hayvanlarını besleyip bakmaya başladı. Tsyura'nın villasındaki 20 kediden 10'u pazartesi günü rahatsızlandı. Kedilerden 2'si yaşamını yitirdi. Gözü yaşlı kadın, "Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırıldığı ortaya çıktı. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef şu an 2 kedim öldü. Bir kedim de şu an evde durumu çok kötü. Can çekişiyor. Daha sonra karakola gidip bütün olanları anlatıp şikayette bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak" dedi.
Rus uyruklu hayvansever Natalia Tsyura, kedilerini zehirleyen kişinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
Rus uyruklu hayvansever Natalia Tsyura, kedilerini zehirleyen kişinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
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