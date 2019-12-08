Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor

Muğla Ula'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Melike Günay, hayvanlara aşıktı. Hafta içi okula giden Melike hafta sonu da babasının 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü otlattı. Sürüyü otlatırken bir yandan kitap okuyup bir yandan ders çalışan küçük kız, büyüyünce öğretmen olmak istediğini açıkladı.
- Yaşam
- 08.12.2019
- Gazete
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