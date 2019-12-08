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Melike, hayvanları otlatırken ders çalışıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayan Melike Günay (10), babasına yardımcı olmak için hafta sonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, hayvanları otlatırken, kitap okuyup, ders çalışıyor.

Muğlalı Heidi
Muğla Ula'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Melike Günay, hayvanlara aşıktı. Hafta içi okula giden Melike hafta sonu da babasının 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü otlattı. Sürüyü otlatırken bir yandan kitap okuyup bir yandan ders çalışan küçük kız, büyüyünce öğretmen olmak istediğini açıkladı.

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