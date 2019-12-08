Kastamonu'da bir kadının kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, alışveriş yapıp, bağışta bulundu Cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık sistemine ulaştıkları kadının kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 6 bin 300 liralık alışveriş yapan dolandırıcıların, bir kuruma da 25 lira bağışta bulunduğu belirlendi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Asiye Olcay Bülbül (60), telefon dolandırıcılarının son kurbanıydı. Sahtekarlar, cep telefonuna gönderdikleri virüsle Bülbül'ün tüm banka bilgilerine ulaştı. Kredi kartıyla teknoloji mağazasından 6 bin 300 liralık alışveriş yaptı. Bununla da kalmayan hırsızlar, bir kuruma 25 liralık bağış yaptı! Durumu anlayıp banka hesaplarına bloke koyduran Bülbül duygularını şu sözlerle anlattı: "Herkesin gözü açık olsun."